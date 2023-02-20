الشرطة البريطانية تؤكد وفاة الأم المفقودة بولي منذ ثلاثة أسابيع

أكدت الشرطة البريطانية، الاثنين، أن الجثة التي عثرت عليها في نهر شمال غرب لندن، كانت للأم التي اختفت نهاية يناير الماضي، في قضية أثارت اهتمام البلاد لأسابيع.

وأكدت الشرطة في إيجاز صحفي: "للأسف يمكننا الآن أن نؤكد أننا عثرنا على نيكولا بولي في نهر واير يوم أمس".

وفقدت بولي المرأة البالغة من العمر 45 عاما، وهي أم لطفلين، في شمال غرب لندن نهاية يناير في ظروف غامضة.

وبعد توصيل طفلتيها 9 أعوام و6 أعوام إلى المدرسة، ذهبت بولي للسير مع كلبها يوم 27 يناير الماضي، وباستخدام هاتفها، شاركت في مكالمة خاصة بالعمل، وبعد فترة وجيزة، تم العثورعلى كلبها وهاتفها، إلا أنه لم يكن هناك أي أثر للمرأة.

وذكرت الشرطة سابقا، إنه تم العثور على الجثة، التي لم يتم التأكد من هويتها بعد، في نهر واير بالقرب من آخر مكان شوهدت فيه.

وأوضحت الشرطة "نحن نتعامل مع الوفاة حاليا على أنها غير واضحة الأسباب".

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المصدر: صحيفة "لوفيغارو"