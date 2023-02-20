إدارة الكوارث والطوارئ التركية تلغي تحذيرا احترازيا بشأن ارتفاع منسوب مياه البحر

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إلغاء التحذير الاحترازي بخصوص ارتفاع منسوب مياه البحر، بعد الزلزالين الجديدين الذين ضربا ولاية هاتاي جنوبي البلاد.

وكانت قد أعلنت الإدارة، في بيان، أنه "نظرا لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر حتى 50 سنتيمترا بعد الزلازل، يطلب من المواطنين عدم الاقتراب من شاطئ البحر".

كما حذر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، من خطر وقوع موجات تسونامي في تركيا وإيطاليا وفرنسا واليونان والبرتغال في أعقاب زلزال تركيا.

وضربت هزتان أرضيتان جديدتان ولاية هاتاي جنوبي تركيا، بقوة 6.4 و5.8 درجات، وشعر بها سكان سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، وأفاد شهود عيان، بانهيار عدد من المباني في شمال سوريا وجنوب تركيا نتيجة الزلزال الجديد

كما أعلنت وسائل الإعلام التركي، عن وقوع أضرار جديدة بعد الهزة الأرضية الأخيرة في المنطقة، وسماع صوت انهيار مبان في مدينة أنطاكية التركية، كما أفادت عن انقطاع كامل للتيار الكهربائي في مقاطعة هاتاي جراء الزلزال.

وقال نائب الرئيس التركي، إن 20 هزة ارتدادية حدثت في ولاية هاتاي إثر الزلزالين الجديدين.

المصدر: RT