إسرائيل تعلن اعتقال سوري يعمل لصالح "البنية التحتية الإرهابية"

أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحد الشخصين اللذين اعتقلهما بعد اجتياز الحدود من سوريا في يناير الماضي، "تبين أنه يعمل على جمع المعلومات الاستخباراتية لغرض الأنشطة الإرهابية المستقبلية".

وقال الجيش الإسرائيلي: "قوات جيش الدفاع ألقت القبض خلال نشاط عملياتي في يوم الجمعة، الموافق 27 يناير 2023 على شخصين مشتبه باجتيازهما الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الإسرائيلية جنوبي هضبة الجولان وذلك شرق السياج الأمني أحدهما عمل لصالح البنية التحتية الإرهابية ملف الجولان".

وبعد إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى التحقيق تبين أن أحد المشتبه بهما المدعو #غيث_عبدالله وهو مواطن سوري، يشتبه بقيامه بالعمل من أجل بنية #ملف_الجولان الارهابية والذي شمل جمع المعلومات الاستخباراتية حول قوات جيش الدفاع في المنطقة الحدودية، لغرض الأنشطة الإرهابية المستقبلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 20, 2023

وأفاد بأنه "بعد إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى التحقيق تبين أن أحد المشتبه بهما المدعو غيث عبدالله وهو مواطن سوري، يشتبه بقيامه بالعمل من أجل بنية ملف الجولان الإرهابية والذي شمل جمع المعلومات الاستخباراتية حول قوات جيش الدفاع في المنطقة الحدودية، لغرض الأنشطة الإرهابية المستقبلية".

وأوضح أنه "تم رصد عبدالله من قبل قوات الاستطلاع بمنطقة التماس حيث ألقي القبض عليه خلال نشاط استباقي شرقي السياج على أرض حبيسة موجودة تحت السيادة الإسرائيلية مع مشتبه به آخر. خلال التحقيق قدم غيث معلومات حول عدد من العناصر الإرهابية التي تعمل على الترويج للأنشطة الإرهابية في منطقة الحدود".

المصدر: RT