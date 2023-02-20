 
مباشر

إسرائيل تعلن اعتقال سوري يعمل لصالح "البنية التحتية الإرهابية"

أخبار العالم

إسرائيل تعلن اعتقال سوري يعمل لصالح
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ushl

أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحد الشخصين اللذين اعتقلهما بعد اجتياز الحدود من سوريا في يناير الماضي، "تبين أنه يعمل على جمع المعلومات الاستخباراتية لغرض الأنشطة الإرهابية المستقبلية".

وقال الجيش الإسرائيلي: "قوات جيش الدفاع ألقت القبض خلال نشاط عملياتي في يوم الجمعة، الموافق 27 يناير 2023 على شخصين مشتبه باجتيازهما الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الإسرائيلية جنوبي هضبة الجولان وذلك شرق السياج الأمني أحدهما عمل لصالح البنية التحتية الإرهابية ملف الجولان".

وأفاد بأنه "بعد إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى التحقيق تبين أن أحد المشتبه بهما المدعو غيث عبدالله وهو مواطن سوري، يشتبه بقيامه بالعمل من أجل بنية ملف الجولان الإرهابية والذي شمل جمع المعلومات الاستخباراتية حول قوات جيش الدفاع في المنطقة الحدودية، لغرض الأنشطة الإرهابية المستقبلية".

وأوضح أنه "تم رصد عبدالله من قبل قوات الاستطلاع بمنطقة التماس حيث ألقي القبض عليه خلال نشاط استباقي شرقي السياج على أرض حبيسة موجودة تحت السيادة الإسرائيلية مع مشتبه به آخر. خلال التحقيق قدم غيث معلومات حول عدد من العناصر الإرهابية التي تعمل على الترويج للأنشطة الإرهابية في منطقة الحدود".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا