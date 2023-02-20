إسرائيل.. متظاهرون يغلقون الطرق عند المجمع الوزاري وأمام المحكمة العليا في القدس

أغلق متظاهرون يحتجون على الإصلاح القضائي الطرق عند المجمع الوزاري وأمام المحكمة العليا في القدس، في مظاهرات مستمرة منذ أسابيع عدة.

وأفادت مراسلة RT بأنه كان هناك تصعيد من قبل المحتجين حيث قاموا باقتحام منازل نواب في الائتلاف الحاكم ومنهم رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست روتمان سمحا. ويبدو أن الاحتجاجات بدأت تخرج حتى عن سيطرة قادة المعارضة حيث وصف رئيس الوزراء السابق يائير لابيد اقتحام منازل نواب في الكنيست بالتصعيد المتطرف.

هذا واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 8 متظاهرين، وفضت احتجاجات بالقوة في مفرق عزريلي في تل أبيب.

ومن المقرر أن تبدأ المظاهرة المركزية أمام الكنيست في وقت لاحق في موعد التصويت الأول على التعديلات القضائية في الكنيست.

وطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشرطة بالعمل ليتسنى للنواب الوصول إلى الكنيست.

المصدر: RT