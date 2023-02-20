جنوب إفريقيا تؤكد عدم وجود صلاحية لديها لطرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي

أكد كلايسون مونييلا رئيس الدبلوماسية العامة في الإدارة الحكومية المعنية بالعلاقات الدولية في جنوب إفريقيا، أن بلاده ليس لديها الصلاحية لطرد أي وفد من اجتماعات الاتحاد الإفريقي.

وقال مونييلا، في بيان، "إنها قمة للاتحاد الإفريقي منعقدة بواسطة الاتحاد. أي حادث وقع يمكن توضحيه أو الرد عليه من جانب الاتحاد. جنوب إفريقيا أو أية دولة أخرى ليس لديها السلطة لطرد أي وفد من اجتماع للاتحاد".

وأكد أن "أي قرار لمرافقة أي شخص خارج اجتماع للاتحاد الإفريقي هو قرار بالإجماع وليس قرارا فرديا من جانب أي دولة".

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن غضبها إزاء طرد وفدها إلى اجتماعات الدورة 36 لقمة الاتحاد الإفريقي.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن "إخراج الوفد جرى بطريقة فظة رغم أنه كان يتواجد بشكل رسمي، وما جرى مع الوفد يشير إلى أن اتحاد الدول الإفريقية محتجز كرهينة بيد عدد قليل من الدول المعادية لإسرائيل".

واتهمت الخارجية الإسرائيلية دولا وصفتها بـ "المتطرفة تحركها الكراهية ومسيطر عليها من قبل إيران، مثل الجزائر وجنوب إفريقيا بالوقوف خلف ذلك".

المصدر: "سبوتنيك"