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أهالي الجولان المحتل يتبرعون بأكثر من 110 آلاف دولار للمتضررين من الزلزال بسوريا

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أهالي الجولان المحتل يتبرعون بأكثر من 110 آلاف دولار للمتضررين من الزلزال بسوريا
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سلم أهالي الجولان المحتل تبرعات مالية تجاوزت 110 آلاف دولار مقدمة من أهالي القرى دعما للمتضررين جراء الزلزال المدمر في سوريا.

ومن ضمن مبادرات مساعدة المتضررين من الزلزال  تبرع أهالي الجولان السوري المحتل بمبلغ 111500 دولار لدعم الأهالي المتضررين في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال.

وكان الأسير المحرر صدقي المقت قد أعلن عقب كارثة الزلزال أن الأهالي في قرى الجولان المحتل أطلقوا حملة شعبية لجمع تبرعات مالية لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا، بحسب "الوطن" السورية.

وأوضح، أن التبرعات وصلت إلى الحملة في الجولان المحتل من أفراد من داخل فلسطين المحتلة.

أهالي الجولان المحتل يتبرعون بأكثر من 110 آلاف دولار للمتضررين من الزلزال بسوريا
أهالي الجولان المحتل يتبرعون بأكثر من 110 آلاف دولار للمتضررين من الزلزال بسوريا

المصدر: RT

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