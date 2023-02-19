بلينكن: قلقون بشأن قدرة الصين على تقديم مساعدات "فتاكة" محتملة لروسيا

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن واشنطن قلقة للغاية من أن الصين تدرس تقديم مساعدة عسكرية "فتاكة" لروسيا في عملياتها بأوكرانيا.

وحسب قوله، تم التطرق إلى هذا الموضوع، في اجتماع عقد يوم السبت في ألمانيا مع رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، الذي حذره بلينكن من خطورة عواقب دعم روسيا.

وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "نحن قلقون للغاية من أن الصين تدرس تقديم دعم (فتاك) لروسيا في عدوانها على أوكرانيا، لقد أوضحت أن هذا سيكون له عواقب وخيمة على علاقاتنا".

وأضاف أن الصين تدعم روسيا سياسيا حتى الآن، ووفقا له، قدمت بعض المساعدة العسكرية غير الفتاكة.

وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، بهدف حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

وحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من المخطط تنفيذ "اجتثاث النازية ونزع السلاح من أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

المصدر: نوفوستي