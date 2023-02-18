أوغندا: نواصل تعاوننا العسكري مع روسيا إنها "مسألة "حياة أو موت"!

قال وزير الخارجية الأوغندي جيجي أودونغو إن أوغندا ستواصل التعاون العسكري مع روسيا ، لأنها مسألة حياة أو موت.

وقال أودونغو لوكالة نوفوستي على هامش قمة الاتحاد الإفريقي: أن "معظم المعدات العسكرية في أوغندا روسية الصنع. لذلك، على الرغم مما يسمى بالعقوبات، يجب على أوغندا، من أجل مواصلة الدفاع عن نفسها، تحديث معداتها الحالية. مسألة العقوبات معقدة، لكن التعاون العسكري بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت. وسنواصل التعاون، لأن علينا البقاء على قيد الحياة".

ووفقا له: شارك عسكريون أوغنديون في اجتماع اللجنة الحكومية للتعاون العسكري التقني في روسيا.

وقال أودونغو: "بحسبما أذكره، ذهبت مجموعة من الضباط الأوغنديين إلى موسكو والتقت بالفعل بزملائهم". وأعتقد أن العسكريين من البلدين توصلوا لتفاهمات حول كيفية مواصلة التعاون".

المصدر: ريا نوفوستي