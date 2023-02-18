سوناك وهاريس يعتبران الأزمة في أوكرانيا "حربا عالمية" تطال تبعاتها دول العالم

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن الأخير ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، يعتبران ما يحدث في أوكرانيا "حربا عالمية"، وتطال عواقبها جميع أنحاء العالم.

كما أشار مكتب سوناك، اتفق المشاركون في الاجتماع على أن الصراع في أوكرانيا، "يشكل حربا عالمية، سواء من حيث تأثيره على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، أو من حيث العواقب على المعايير المعترف بها دوليا، بما في ذلك السيادة".

وجاء في بيان المكتب: "رئيس الوزراء ونائب الرئيس الأمريكي هاريس، أدانوا تلك الدول التي تقدم دعما سياسيا أو عسكريا لأفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وتم خلال الاجتماع، بحث الحاجة إلى "تكثيف الجهود الدولية" الهادفة إلى تقديم المساعدة لأوكرانيا، وتم التأكيد على أن هدفهم هو ضمان انتصار كييف وإتاحة الفرصة لتحقيق سلام دائم، وفي الوقت نفسه، تمت الإشارة أيضا إلى الحاجة إلى إيجاد طريقة لضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل.

كما أثار سوناك وهاريس، موضوع التعاون بين بلديهما من خلال الشراكة الدفاعية AUKUS، ويفترض أن أستراليا بمساعدة التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية، ستبني ما لا يقل عن ثماني غواصات نووية، سيتم وضع أولها في مهمة قتالية في عام 2036.

ويشارك سوناك وهاريس، في المؤتمر الأمني ​​التاسع والخمسين، الذي افتتح يوم الجمعة في ميونخ، وسيستمر حتى 19 فبراير.

ويتوقع المنظمون وصول حوالي 45 رئيس دولة وحكومة ونحو 90 وزيرا، بالإضافة إلى هاريس، يمثل الولايات المتحدة في ميونخ وزير الخارجية أنتوني بلينكن، والموضوع الرئيسي للمنتدى هو الوضع في أوكرانيا.

المصدر: تاس