بسبب إمدادات كييف.. رئيس الوزراء البولندي: نسعى لبناء تحالف دولي لتمويل مشترك لإنتاج الذخيرة

بحث رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، مع نظيرته الإستونية كايا كالاس، موضوع بناء تحالف من الدول لتمويل تصنيع الذخيرة وسط نفاد مخزون الأسلحة الأوروبية بسبب الإمدادات لكييف.

وكتب مورافيتسكي، عبر تويتر: "بحثت مع رئيسة الوزراء الإستونية، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، تبني تحالفا من البلدان التي ستكون على استعداد للتمويل المشترك لإنتاج الذخيرة".

وأضاف رئيس الوزراء البولندي: "نحن ننفق من الناتج الإجمالي المحلي على قطاع الدفاع، وإذا نفذنا المزيد من خططنا الشرائية، فستصل تلك النسبة إلى 4%، وهذا يعتبر أحد أعلى المعدلات بين جميع دول الناتو".

وأردف في التغريدة: "لا يمكننا قبول أن تبقى أوكرانيا كنوع من المنطقة العازلة، إذا كنا نريد سلاما وأمنا دائما في أوروبا، فيجب دمج أوكرانيا في العالم الحر، وكذلك الاتحاد الأوروبي والناتو".

وفي وقت سابق، أفادت السلطات البولندية بأنها تقوم بتزويد أوكرانيا بدبابات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع، ومنظومات صواريخ دفاع جوي محمولة وطائرات مسيرة وذخيرة وقطع غيار طائرات وغيرها من المعدات العسكرية.

ووفقا لسلطات البلاد، فقد أنفقت بولندا حوالي 1% من إجمالي ناتجها المحلي من أجل تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

المصدر: سبوتنيك