أعلن قائد القوات الأوكرانية الملقب بـ "ماديار"، أن الوضع على الجبهة، حول مدينة أرتيوموفسك صعب للغاية، حيث تتكبد القوات الأوكرانية خسائر بشرية وآلية في كل دقيقة.

وقال "ماديار": "نحن في الشرق، في أسخن نقطة على الجبهة، في مدينة أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني باخموت)، أناشد جميع المشاركين في مؤتمر ميونخ للأمن، نفهم أن العالم كله يدعم أوكرانيا، ولكن ليس هناك دقيقة نضيعها، فكل دقيقة تزيد خسائر القوات الوضع في الجبهة معقد للغاية".

وبحسب قوله، فإن الجيش الروسي "يضغط من جميع الجهات" بأعداد كبيرة من القوات والعتاد والأفراد.

وفي وقت سابق يوم السبت، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، إن القوات الروسية تواصل تحرير أرتيوموفسك، وتتم السيطرة على كل مكان بالقتال.

كما أعلن بوشيلين، سيطرة القوات الروسية على شمال مدينة أوغليدار، ما يسمح بقطع الإمدادات للقوات الأوكرانية في اتجاه مارينسكي.

المصدر: نوفوستي + RT