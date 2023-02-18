القضاء الإيراني يعلق على وفاة معتقل لدى الشرطة الأمريكية بسبب البرد

علق مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب آبادي على وفاة معتقل لدى الشرطة الأمريكية بسبب البرد.

وكتب غريب آبادي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في قضية أخرى مروعة من الإساءة للسجناء والمعاملة العنيفة لهم في أمريكا، توفي رجل بعد اعتقاله وتعرضه للبرد القارس!".

In yet another appalling instance of jail abuse in the U.S., a man froze to death after being restrained in a freezer! And the fact that no human rights mechanisms dare to pose a question, or unmask the depth of the matter is just terrifying! pic.twitter.com/DlKXQRQadT — Gharibabadi (@Gharibabadi) February 16, 2023

وأضاف: "في الحقيقة إنه أمر مروع أنه لا توجد آلية لحقوق الإنسان تجرؤ على التساؤل أو كشف عمق هذه المأساة".

المصدر: RT