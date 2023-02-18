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القضاء الإيراني يعلق على وفاة معتقل لدى الشرطة الأمريكية بسبب البرد

أخبار العالم

القضاء الإيراني يعلق على وفاة معتقل لدى الشرطة الأمريكية بسبب البرد
كاظم غريب آبادي
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علق مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب آبادي على وفاة معتقل لدى الشرطة الأمريكية بسبب البرد.

وكتب غريب آبادي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في قضية أخرى مروعة من الإساءة للسجناء والمعاملة العنيفة لهم في أمريكا، توفي رجل بعد اعتقاله وتعرضه للبرد القارس!".

وأضاف: "في الحقيقة إنه أمر مروع أنه لا توجد آلية لحقوق الإنسان تجرؤ على التساؤل أو كشف عمق هذه المأساة".

المصدر: RT

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