أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت عن تحرير قرية غريانيكوفكا بمنطقة خاركوف.

وجاء في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك تم تحرير غريانيكوفكا بمنطقة خاركوف، ونتيجة الاشتباكات تمت تصفية ما يصل إلى 80 جنديا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع مركبات ومدافع هاوتزر Msta-B ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع Gvozdika.

في محور كراسني ليمانسك، استهدفت قواتنا تجمعات للقوات الأوكرانية في ستيلماخوفكا وشيرنوفايا ديبروف في جمهورية لوغانسك وتمت تصفية أكثر من مئة جندي أوكراني، وتدميرعتادهم العسكري ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع "أكاسيا"، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر D-20 و D-30.

في محور دونيتسك، واصلت قواتنا عملياتها الهجومية وتمت تصفية ما يصل إلى 150 جنديا أوكرانيا وتدمير خمس مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومركبة قتالية من طراز Grad MLRS ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika. كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة والصواريخ وأسلحة المدفعية للقوات الأوكرانية في مناطق أفدييفكا وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، استهدفت قواتنا مجموعات عسكرية أوكرانية في مناطق أوغلدار وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبولتافكا، منطقة زابوروجيه، وبلغت الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني أكثر من 50 بين قتيل وجريح، كما تم تدمير أربع عربات قتالية مصفحة، ومدافع هاوتزر من طراز D-20. وتم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية أوغلدار.

في محور خيرسون، نتيجة العمليات تمت تصفية ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا، بالإضافة إلى أربعة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika

أسقطت دفاعاتنا الجوية ثلاث قاذفات صواريخ متعددة من طراز HIMARS ودمرت 11 مسيرة أوكرانية في مناطق ليمان 2 في منطقة خاركوف، وميلوفاتكا، ونيجنيايا دوفانكا، وغوليكوفو، وروبيزني، وتشيرفونوبوبوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية ومناطق غيروسكويو من خيرسون.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية