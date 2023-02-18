فون دير لاين تعترف بأن الغرب جهز عقوباته ضد روسيا قبل انطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، إن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جهزوا عقوبات ضد روسيا قبل بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.

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وأضافت فون دير لاين: "بدأت المفوضية الأوروبية مع البيت الأبيض ووزارة الخزانة في ديسمبر بحث فرض عقوبات محتملة ضد روسيا في حالة حدوث صراع مع أوكرانيا. في الواقع.. كنا نأمل ألا نضطر إلى استخدام هذه العقوبات".

وتابعت قائلة: "أنه قبل كل شيء، كان من المفترض أن تضر العقوبات بالسلع الغربية عالية التقنية والتي لا يمكن تعويضها في السوق الروسية".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن حلف شمال الأطلسي كان يستعد للصراع في أوكرانيا منذ عام 2014. وأشار إلى أن العملية الخاصة الروسية "لم تغير التحالف" ، لكنها أظهرت فقط أهمية أكبر لتعزيز الدفاع الجماعي.

المصدر: نوفوستي