وصف الصحفي الأمريكي سيمور هيرش الرأي الأمريكي بأن أوكرانيا يمكن أن تخرج منتصرة من الصراع مع روسيا بأنها فكرة انتحارية.

إقرأ المزيد

وقال هيرش: "الناتو لم يرغب في رؤية أوكرانيا على أي حال بسبب الفساد. لقد تم ارتكاب العديد من الأخطاء".

كما وصف القيادة الأمريكية بأنها "غبية بشكل لا يمكن تصوره".

وأضاف الصحفي "لا يمكن تصور مدى غباء هذه القيادة. إنه مجرد غباء".

ووفقا له، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليمات لدول الناتو بمحاولة كسب الصراع مع حكومة أوكرانيا الفاسدة تماما.

ونشر الصحفي الأمريكي الحائز جائزة بوليتزر سيمور هيرش في الأسبوع الماضي مقالة حول التحقيق في التفجيرات التي وقعت في سبتمبر الماضي في خطوط أنابيب الغاز الروسية في قاع بحر البلطيق. وأعلن أن الغواصين الأمريكيين قاموا بزرع القنابل تحت خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي" والسيل الشمالي-2" أثناء مناورات "Baltops" لحلف الناتو في الصيف الماضي، وبعد 3 أشهر قام النرويجيون بتفجير هذه القنابل. كما أكد الصحفي أن الرئيس الأمريكي اتخذ قرارا حول تنفيذ هذا التخريب بعد أكثر من 9 أشهر من المشاورات السرية مع فريق الأمن القومي. من جهتها رفضت واشنطن هذه الاتهامات بشكل قاطع.

المصدر: نوفوستي