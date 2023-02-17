علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على دعوة المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، للتفاوض، أن كييف، بناء على طلب من الولايات المتحدة، أوقفت المفاوضات مع روسيا.

وفي وقت سابق، دعا المندوب الصيني تشانغ جيون، روسيا وأوكرانيا إلى وقف إطلاق النار وبدء محادثات السلام، ودعا الغرب إلى مناقشة إنشاء هيكل أمني مستدام مع موسكو.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن نظام كييف بطلب من الولايات المتحدة أوقف المفاوضات التي بدأها بنفسه.

وشددت على أن روسيا لم ترفض أبدا الحوار، لكن كييف حظرت المفاوضات مع روسيا على المستوى التشريعي في سبتمبر 2022.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من مرة، أن موسكو لا تسعى إلى دفع دولاب الصراع الأوكراني، ولكن إلى إنهائه.

في الوقت نفسه، تتحدث الدول الغربية باستمرار عن الحاجة إلى مواصلة الأعمال القتالية، وتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب مقاتلي أوكرانيا على أراضيها.

وأشار الكرملين، إلى أن زيلينسكي يعرف أنه إذا رغب في ذلك، يمكن أن تنتهي الأعمال القتالية في اليوم التالي.

المصدر: نوفوستي