وزير الخارجية الإسباني: موقف مدريد من القضية الصحراوية لا يختلف عن الجزائر

كشف وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بأن بلاده تقف بجانب الجزائر وأغلب البلدان العربية في موقفها تجاه القضية الصحراوية.

وأشار ألباريس، في تصريح لوكالة أوروبا بريس، بأن موقف إسبانيا لا يختلف عن موقف جيرانها من الدول العربية.

وفي رده على سؤال حول العلاقات مع الجزائر بعد الاتفاق مع المغرب بشأن القضية الصحراوية، أجاب وزير الخارجية الإسباني بأن علاقة بلاده مع الجزائر قائمة على الصداقة والاحترام، والمنفعة المتبادلة وعدم التدخل في القضايا الداخلية.

وذكر الوزير في هذا الصدد، بأنه كان أول وزير خارجية في العالم يعقد اجتماعا مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا.

وأضاف ألباريس بأنه عقد اجتماعات كثيرة مع المبعوث الأممي دي ميستورا من أجل إيجاد حل للصراع في المنطقة.

وكشف بأنه أبلغ المبعوث الأممي، موقف بلاده بالبقاء بجانب القضية الصحراوية، من خلال إيجاد سبيل لوقف الصراع في المنطقة، وهو ما يعتبره وزير الخارجية الإسباني موقفا ثابتا لبلده.

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المصدر: وكالة أوروبا بريس