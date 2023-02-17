سيئول وواشنطن تجريان مناورات "درع الحرية" الشهر المقبل لمواجهة "تهديدات" الجارة الشمالية

أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستجري مع الولايات المتحدة تدريبات فصل الربيع العسكرية المشتركة الشهر المقبل، في إطار "سيناريوهات واقعية" تحاكي تهديدات نووية وغيرها تمثلها كوريا الشمالية.

وأوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في إحاطة أمام لجنة الدفاع البرلمانية في الجمعية الوطنية، أن مناورات "درع الحرية" ستستمر لمدة 11 يوما دون انقطاع، إلى جانب تدريبات ميدانية واسعة النطاق في نفس الفترة، بما في ذلك تدريبات الإنزال البرمائي في "سانغ يونغ"، حيث أنه من المقرر أن يسبقها أيضا تدريبات لمدة 4 أيام على إدارة الأزمات.

وفي بيان صحفي، أشارت الوزارة إلى أن التدريبات تهدف إلى ضمان قدرات إدارة الأزمات المشتركة للحلفاء لردع الحرب ونزع فتيل أي أزمة أمنية، وممارسة قيادة العمليات وإجراءات تنفيذ الحرب في هيكل دفاعي مشترك.

وبحسب الوزارة، فإن الجانبين يخططان لتطبيق "سيناريوهات واقعية تحاكي التهديدات والتحديات المحتملة من القوات الاحتياطية لكوريا الشمالية، بناء على الدروس المستفادة من الحرب الجارية في أوكرانيا".

وذكرت الوزارة أنه لا يزال هناك احتمال أن تجري بيونغ يانغ ما سيكون تجربتها النووية السابعة، حيث يركز النظام على تطوير قدراته النووية وتطوير التقنيات ذات الصلة، لافتة إلى احتمال قيام الشمال بـ"استفزازات تكتيكية واستراتيجية مختلفة" من أجل "زرع الشقاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبين الكوريين الجنوبيين أنفسهم".

المصدر: "يونهاب"