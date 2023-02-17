العثور على قنبلة بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية لدى تشيلي

أفاد الموقع الإخباري 24 Horas بأن عبوة ناسفة عثر عليها في سانتياغو، عاصمة تشيلي، بالقرب من بناية لاس كونديس الشاهقة، على بعد 300 متر من السفارة الأمريكية.

وفقا لـ 24 هوراس: تم العثور على جسم مشبوه يوم الجمعة خارج مبنى لاس كونديس. فيما أكد مكتب المدعي أنه عبوة ناسفة.

وذكر مكتب المدعي العام التشيلي على "تويتر": أن "مكتب المدعي العام... كلف بإجراء تحقيق... بشأن اكتشاف متفجرات في وقت مبكر من صباح اليوم في لاس كونديس.. وفق الموقع: لا توجد حتى الآن معلومات حول المسؤولين عن الحادث.

يعد مبنى لاس كونديس أحد أشهر مباني المكاتب الشاهقة في سانتياغو. يقع في قلب العاصمة، وهي منطقة تجارية دولية مهمة، بالقرب من السفارة الأمريكية وفنادق الخمس نجوم.

المصدر: ريا نوفوستي