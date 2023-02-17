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القيادة الأمريكية الوسطى: مقتل القيادي البارز في "داعش" حمزة الحمصي وإصابة 4 من جنودنا بغارة جوية

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القيادة الأمريكية الوسطى: مقتل القيادي البارز في
AFP
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أفادت القيادة الأمريكية الوسطى بمقتل قائد كبير في "داعش" وجرح أربعة جنود أمريكيين في غارة بطائرة مروحية شمال شرق سوريا.

وفي بيان لها، قالت القيادة الأمريكية: "الليلة الماضية، خلال غارة هليكوبتر مشتركة بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا، أسفر انفجار الهدف عن إصابة أربعة جنود أمريكيين وكلب عامل".

وأضاف البيان: "قُتل القيادي البارز في تنظيم الدولة الإسلامية المستهدف حمزة الحمصي".

وأردف: "يتلقى الجنود الأمريكيون والكلب العامل العلاج في منشأة طبية أمريكية في العراق".

المصدر: RT

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