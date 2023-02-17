مسؤول إفريقي يدعو مجلس الأمن لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على القارة السمراء

دعا مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في الاتحاد الإفريقي بانكول أديوي، مجلس الأمن الدولي، إلى العمل على تصحيح الظلم التاريخي الواقع على قارة إفريقيا، في النظام الحالي.

وقال أديوي، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية: "من الواضح في عالم اليوم، أن مصلحة إفريقيا لا يتم تلبيتها بالكامل، في المستوى الرفيع الحالي، الذي يتم لعبه في مجلس الأمن الدولي".

وأشار المسؤول في الاتحاد الإفريقي، إلى أن المشاركة الكافية والتمثيل الفعال، سيفيدان دور القارة الإفريقية.

كما حث الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، على أن يكون لها صوت جماعي، لتمثيل القارة بشكل كامل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف: "ما يقرب من 60 إلى 70% من القضايا، التي يتم البحث فيها هي إفريقية، والأفارقة يريدون أن يكونوا في مقعد القيادة، ونريد أن يُسمع صوتنا".

وجرت العادة أن تحظى القارة الإفريقية، التي تضم 54 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، على مقعدين إلى ثلاثة مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن، مع تخصيص المقاعد الخمسة الدائمة لكل من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية والصين وبريطانيا وفرنسا.

المصدر: سبوتنيك