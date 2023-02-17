زيلينسكي: لا محرمات فيما يتعلق بإمدادات السلاح لأوكرانيا

قال فلاديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في كييف، لا ينبغي أن تكون هناك محرمات عندما يتعلق بإمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وقال زيلينسكي: "لدينا تفاهم مشترك مع هولندا بأنه لا يمكن أن يكون هناك محرمات فيما يتعلق بتوريد ودعم جيشنا وأوكرانيا بالأسلحة". وأضاف: أن هولندا، إلى جانب الدنمارك وألمانيا، تستعد لنقل حوالي 100 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا.

وعقد زيلينسكي اجتماعا مع روته في كييف يوم الجمعة، حيث ناقش الطرفان المساعدة العسكرية لأوكرانيا. ودعت السلطات الأوكرانية الشركاء الغربيين مرارا لتزويدها بطائرات مقاتلة. وقال روته إنه غير مستعد بعد لمناقشة "تحالف الطيران" مع زيلينسكي بالتفصيل.

المصدر: ريا نوفوستي.