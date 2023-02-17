السفارة الروسية لدى رومانيا تتسلم مغلفا مشبوها فيه مسحوق مجهول

أكدت سفارة روسيا الاتحادية لدى رومانيا، اليوم الجمعة، استلامها مغلفا مجهول المصدر، يحتوي مسحوقا غير معروف، وأرسلته للمختبرات للتحقق من محتواه، مشيرة لعدم وقوع إصابات.

ووفقا للسفارة: "تؤكد السفارة الروسية لدى رومانيا، استلام مغلف يحتوي على مسحوق من مرسل مجهول اليوم 17 فبراير، وتم إبلاغ الدوائر المحلية المختصة بذلك، والتي وصلت فورا إلى السفارة، وبعد الفحص الأولي للظرف، قررنا إجراء تحليل إضافي في المختبر".

وأكدت البعثة الدبلوماسية، أنها لا تمتلك حاليا أي معلومات عن محتوى المغلف، مشيرة إلى أنه لم يصب أحد بأذى.

كما أعربت السفارة عن امتنانها للجانب الروماني، جراء الاستجابة السريعة والمهنية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت أجهزة الأمن في رومانيا، ضبط مظروف مشبوه للتحقق منه، تم إرساله إلى السفارة الروسية في بوخارست.

وقال جهاز المخابرات في بيان: "بعد ظهر هذا اليوم، توجهت أجهزة الأمن التابعة لدائرة المخابرات الرومانية، إلى السفارة الروسية لفحص مغلف مشبوه، وبعد التحقق منه بشكل أولي، تم نقله بأمان لإجراء الفحوصات المخبرية".

المصدر: نوفوستي