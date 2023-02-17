وزارة العدل التركية: احتجاز أكثر من 150 شخصا بتهمة النهب في منطقة الزلزال

أفادت قناة "TRT" باحتجاز أكثر من 150 شخصا يشتبه بتورطهم في أعمال النهب والسرقة في منطقة الزلزال في تركيا.

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ونقلت القناة عن وزارة العدل التركية أنه "فيما يتعلق بـ 319 حادثا بدأت عمليات تفتيش لـ 243 شخصا وبعد إجراء فعاليات التحقيق تم احتجاز 152 شخصا".

ووقع زلزالان بقوة 7,7 و7,6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير الجاري بفاصل 9 ساعات في مقاطعة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا. وشعر سكان 11 منطقة تركية وسكان الدول الأخرى بما فيها سوريا بالهزات الأرضية القوية التي أعقبتها مئات الهزات الارتدادية. ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الزلزلان عن مصرع أكثر من 38 ألف شخص في تركيا.

المصدر: نوفوستي