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حريق يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مطار جون كينيدي في نيويورك

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حريق يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مطار جون كينيدي في نيويورك
AFP
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أدى انقطاع التيار الكهربائي في مطار جون كينيدي في مدينة نيويورك الأمريكية، إلى إلغاء عدد من الرحلات الجوية وتحويل مسار طائرات أخرى.

وتوقفت الرحلات الجوية الدولية في مبنى الركاب رقم 1 في مطار جون كنيدي يوم أمس الخميس عندما تسبب حريق في انقطاع التيار الكهربائي. وطلب من المسافرين السفر إلى مطارات بديلة أو تأجيل سفرهم.

وقالت هيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي في بيان إن عطلا في اللوحة الكهربائية أدى إلى "حريق صغير دون أن يمتد في إلى المطار، وتم إخماده على الفور"، مبينة أن انقطاع التيار الكهربائي أثر على قدرة المطار على قبول استقبال الرحلات الجوية.

ووفقا لموقع المطار الإلكتروني، تم تحويل الرحلات الدولية التي وصلت يوم الخميس إلى مطارات أخرى على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بما في ذلك مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي، ومطار لوغان الدولي في بوسطن، ومطار واشنطن دالاس الدولي.

وعلى الرغم من عدم وجود أي معلومات رسمية حول موعد إعادة فتح المبنى رقم 1 بكامل طاقته حتى الآن، أعلن مطار جون كنيدي أن المبنى رقم 1 سيظل مغلقا يوم الجمعة 17 فبراير "بسبب مشاكل كهربائية حيث تواصل هيئة الميناء العمل مع مشغل المحطة لاستعادة عمليات الطيران في أسرع وقت ممكن".

المصدر: "نيويورك بوست"

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