إذا ضبطت مخمورا داخل سيارتك في لاتفيا فاعلم أنها صارت في أوكرانيا

وافق برلمان لاتفيا على تعديلات على القانون الخاص بدعم سكان أوكرانيا، والتي ستسمح بنقل السيارات المصادرة من السائقين المخمورين إلى ملكية الحكومة الأوكرانية.

ووفقا لتقرير نشره موقع "دلفي"، فإن رئيس لجنة الدفاع والشؤون الداخلية ومنع الفساد، رايموندس بيرجمانيس، أكد في تصريح أنه بات بإمكان السلطات الآن، بيع هذه المركبات المصادرة أو تفكيكها لقطع غيار، مضيفا أن "السلطات ترى أنه في الظروف الحالية سيكون من الأفضل تسليمها لأوكرانيا كدعم مفيد لشعبها".

وأوضح أن حكومة لاتفيا ستتخذ قرارها بشأن كل سيارة تتم مصادرتها، وسيتم نقلها من خلال منظمة تتعاون مع حكومة أوكرانيا وتلقت طلبات للمساعدة.

وفي نوفمبر الماضي، دخلت التعديلات على التشريع الذي يجيز مصادرة سيارات السائقين المخمورين، حيز التنفيذ في لاتفيا، والتي بموجبها يمكن ملاحقة السائقين الذين ينتهكون هذا القانون جنائيا، كما يمكن مصادرة السيارة إذا قادها مالكها وهو في حالة سكر أو رفض إجراء اختبار لوجود الكحول في الجسم.

المصدر: وكالات