تركيا تسمح للسوريين في الولايات المنكوبة بزيارة بلدهم ضمن شروط ملزمة

سمحت السلطات التركية بدخول قاطني الولايات المتضررة جراء الزلزال، بصورة مؤقتة إلى شمالي غربي سوريا في إجازة تخضع لشروط وتفاصيل أعلنها معبر "باب السلامة" الحدودي بين البلدين.

وجاء في بيان المعبر المذكور، يوم الخميس 16 فبراير، "يسمح للسوريين المقيمين في ولايات (غازي عينتاب، كيليس، كهرمان مرعش، هاتاي، العثمانية، أديامان، أورفا، دياربكر، ملاطية، أضنة) من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة من الولايات المنكوبة فقط بالدخول إلى سوريا."

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وأشار إلى أنه "لن يسمح لحاملي الإقامة أو الجنسية التركية أو إذن العمل بالعبور."

وذكر المعبر أنه يجب حجز موعد للدخول عبر رابط إلكتروني، سيعلن عنه المعبر لاحقا، موضحا أن فترة الدخول إلى سوريا مفتوحة حتى إشعار آخر.

كما يمكنهم العودة إلى تركيا بعد شهر من تاريخ دخولهم، بينما لا يمكنهم البقاء ضمن الأراضي السورية أكثر من 6 أشهر كحد أقصى.

ومنعا لحدوث الازدحام، سيتم إدخال 500 شخص يوميا من المسجلين عبر الرابط الإلكتروني، ولن يسمح بالعبور دون حجز مسبق، مشيرا إلى أنّه على العائلة الواحدة أن تحجز حجزا عائليا واحدا لجميع أفراد العائلة، بينما ينبغي أن يكون الحجز فرديا للأفراد.

ونوّه البيان بضرورة أن يكون الأطفال دون سن الـ18 برفقة الأم والأب، وإذا كان أحد الوالدين أن يحصل على إذن خطي للأولاد من أحد الوالدين للآخر عبر مراجعة "دائرة النوتر" في الولاية، كي يتمكنوا من العبور إلى سوريا.

المصدر: عنب بلدي