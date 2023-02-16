أوستن يمتنع عن التعليق على سؤال بشأن احتمال "هزيمة روسيا" في أوكرانيا 

رفض وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مناقشة إمكانية هزيمة روسيا في أوكرانيا، لكنه أكد أن واشنطن ستواصل بذل كل ما هو ممكن لدعم كييف، والوفاء بالتزاماتها تجاه دول البلطيق.

وفي مؤتمر صحفي في تالين عقده يوم الأربعاء، تجنب وزير الدفاع الأمريكي الإجابة عن سؤال حول الأسباب التي تجعل من الصعب هزيمة روسيا في أوكرانيا

في المقابل تعهد الوزير الأميركي بمواصلة دعم أوكرانيا قائلا: "أول شيء يمكننا القيام به هو العمل مع الحلفاء والشركاء لتزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية التي تحتاجها بشكل عاجل لتتمكن من الدفاع عن سيادتها على أراضيها.

وتعليقا على ردع تهديد دول البلطيق قال أوستن: في حال وقوع هجوم على إستونيا. سأشير فقط لما قاله الرئيس جو بايدن، عدة مرات وما قلته أنا أيضا، وهو أن التزامنا بالمادة 5 لا يتزعزع. نحن نأخذ هذا على محمل الجد، وسوف نفي بالتزاماتنا".

كان يشير إلى المادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي التي تكرس مبدأ الدفاع الجماعي.

وأشار أوستن إلى أن واشنطن توفر وجودا مستمرا لوحدات القوات المسلحة الأمريكية في إستونيا: "لقد أكدت واشنطن لتالين قبل أن تبدأ موسكو عمليتها العسكرية أنه إذا قررت روسيا استخدام القوة العسكرية ضد أوكرانيا، فإن الولايات المتحدة ستنشر قواتها في إستونيا في اليوم التالي، وقد فعلنا ذلك. وسوف نفي بالتزاماتنا في المستقبل. لذلك نحن ملتزمون بالمادة 5، ويمكن المراهنة عليها".

المصدر: تاس