خبير لـ"RT" متهكما: "أستغرب عدم عرض أوروبا السلاح النووي على أوكرانيا "

علق عالم السياسة الروسي يوري سفيتوف ساخرا، على قرار أوروبا زيادة وتسريع إمداد كييف بالسلاح بما فيها الطائرات ومنظومات الصواريخ، "أنا مندهش من عدم عرضهم تزويدها بالأسلحة النووية."

وقال سفيتوف، في مقابلة مع RT: "أنا مندهش من سبب عدم عرضهم تزويد أوكرانيا بالأسلحة النووية. يجب أن نكون مستعدين قبل 24 فبراير لسماع مثل هذه القرارات يوميا. كل هؤلاء الأصدقاء والحلفاء لأوكرانيا سيستخدمون هذا الأسبوع لإلقاء اللوم على روسيا بكل الطرق المُمكنة، للحث والتهديد."

وفي السياق ذاته، أكد سفيتوف أن هذه القرارات "لا تهم روسيا".

وأضاف: "يأخذون ذلك - دعهم في غيّهم"، مؤكدا أن رد روسيا على هذه القرارات "سيكون في تحقيق النصر".

يشار إلى أنه في وقت سابق، تبنّى نواب في البرلمان الأوروبي قرارا يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة وتسريع إمداد أوكرانيا بالأسلحة، بما في ذلك الطائرات الحربية المقاتلة والمروحيات والمنظومات الصاروخية.

المصدر: RT