أدان قراء المجلة النمساوية Exxpress الغرب، على صمته بعد تحقيق أجراه الصحفي الأمريكي سيمور هيرش حول تورط واشنطن في تفجيرات خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي -1" و"السيل الشمالي-2".

وتمحورت تعليقات المتابعين حول هذا الموضوع على الحساب الرئيسي للمجلة على موقع "تويتر."

وكتب أحد المتابعين ThomasPrass: "لماذا ترفض وسائل الإعلام الغربية الرسمية التعليق على هذا التحقيق الصحفي؟"، وتابع قائلا: "الولايات المتحدة مسؤولة بالتأكيد عن تلك التفجيرات".

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وذكر متابع آخر أن "الكثير من الناس في العالم يعرفون أن الولايات المتحدة متورطة في عدد من الهجمات الإرهابية".

بينما أعرب البعض عن رأي مفاده أن "الولايات المتحدة تحاول هزيمة روسيا في معركة دون مواجهة مباشرة."

وكتب حساب @eesti62: "يجب على الأمريكيين أن يتقبلوا بالفعل فكرة أنّه لا يمكن كسب هذه المعركة. إنهم فقط يتأكدون من أن الأوروبيين يواصلون حرق أموالهم. "

وأضاف @ JoeDoe70978216: "يجب على هيرش توخّي الحذر، وإلا فسيتم اتهامه بالخيانة، كما حدث مع مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج".

من المعروف أن الصحفي الأمريكي سيمور هيرش ذكر في تحقيق صحفي له أن القنبلة تحت "السيل الشمالي" تم زرعها من قبل غواصين من البحرية الأمريكية.

وذكر التحقيق أن تطوير الخطة بدأ من قبل مستشار الأمن القومي القومي جيك سوليفان.

المصدر: Lenta.ru