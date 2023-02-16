أرمينيا تسلم أذربيجان مقترحاتها بشأن معاهدة السلام

قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إن يريفان قدمت مقترحات جديدة إلى باكو بشأن معاهدة سلام مع أذربيجان.

وقال باشينيان في اجتماع حكومي: إن "جمهورية أرمينيا أكملت أمس المرحلة التالية من العمل على معاهدة سلام وإقامة علاقات مع أذربيجان، وقدمت مقترحاتنا إلى الجانب الأذربيجاني.. ينبغي فهم ذلك على أنه مسودة وثيقة متكاملة مع مقترحات الجانب الأرمني".

وأضاف باشينيان أن المقترحات تم تقديمها أيضا إلى الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

يذكر أن مجموعة من الأذربيجانيين أغلقت ممر لاتشين الواصل بين قره باغ وأرمينيا منذ 12 ديسمبر الماضي. واعتبرت أرمينيا هذه الخطوة "عملا استفزازيا متعمدا"، فيما ترفض أذربيجان الاتهامات الأرمنية وتقول إن "أنشطة المحتجين في ممر لاتشين لا تعرقل حركة المرور".

ودعا عدد من الوسطاء الدوليين، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة إلى فتح ممر لاتشين ونقل المساعدات الإنسانية دون أي عائق.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية في 13 سبتمبر الماضي، عن قصف القوات المسلحة الأذربيجانية لمراكز سكنية في البلاد. من جانبها قالت باكو إن ذلك جاء ردا على استفزازات من يريفان. في وقت لاحق، أعلنت أذربيجان أنها توصلت إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، لكن أرمينيا أعلنت أن القصف مستمر.

وعقد مجلس الأمن الأرمني اجتماعا طارئا، تقرر فيه طلب المساعدة من روسيا وفقا لأحكام معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، وكذلك وفقا لميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومجلس الأمن الدولي.

المصدر: نوفوستي