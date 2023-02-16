مشردون يستولون على مطار ثالث أكبر مدينة أمريكية (صور)

تحول مطار أوهير الدولي بشيكاغو إلى مخيم مترامي الأطراف لعدد من المشردين، مما أثار مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة بين الموظفين والركاب، الذين يقولون إنهم تعرضوا للملاحقة والمضايقة.

وتظهر صور متداولة ملاجئ مؤقتة قذرة أقيمت داخل المحطات الرئيسية للمطار الموجود في ثالث أكبر مدينة أمريكية. حتى أن إحدى الصور تظهر مشردا نائما على الأرض.

Chicago residents rip Mayor Lori Lightfoot for homeless situation at O'Hare Airport https://t.co/hWEzCSx0AMpic.twitter.com/xE6o56BhiG — New York Post (@nypost) February 15, 2023

وقال أحد العاملين في المطار: "إنه خارج عن السيطرة. لا أحد منا يشعر بالأمان"، مؤكدا أنه وزملاؤه في العمل تعرضوا لمضايقات من قبل الضيوف غير المرحب بهم، الذين تركوا وراءهم القمامة في كل مكان.

وأضافت عاملة أخرى: "سوف يصعدون من ورائك. ذاك الرجل تبعنا الليلة الماضية.. من الوقت الذي نصل فيه إلى هنا حتى وقت مغادرتنا في الصباح، سيكونون هنا".

Filthy homeless encampment is set up INSIDE Chicago's O'Hare Airport https://t.co/HbTFwoNsnd — Antonio Sabato Jr (@AntonioSabatoJr) February 15, 2023

وأشارت إلى أن المشرفين عليها طلبوا منها استدعاء الشرطة حين تتعرض للمضايقة، لكنها تزعم أن الشرطة أخبرتها بأنها لا تتدخل إلا حين يكون هناك لمس للجسم.

وشارك مسافرون صورا مروعة للعديد من الأشخاص المشردين وهم يخيمون حفاة بين متعلقاتهم والقمامة بين باب زجاجي وسلم متحرك في المطار.

Homeless encampments overtake Chicago’s O’Hare Airport pic.twitter.com/xLZftDTDyj — Vision4theBlind (@Michael3147) February 15, 2023

المصدر: "nypost"