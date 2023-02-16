تقرير مصور يظهر مقاتلا أوكرانيا بشارة "داعش" على الكتف (صور)

أظهرت القناة التلفزيونية الدنماركية "DRT" في تقرير عن الصراع في أوكرانيا، مقاتلا أوكرانيا وعلى ملابسه شارة تنظيم "داعش".

ويوجد التقرير الذي صوره صحفيون دنماركيون على الموقع الإلكتروني للقناة، وظهر في التقرير جنديان أوكرانيان يرتديان الزي العسكري، أحدهما كان على ذراعه الأيسر شارة "داعش" ورايتها السوداء.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، قد صرح في وقت سابق، بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية جندت 60 مسلحا في سوريا في يناير من هذا العام، والذين من المقرر إرسالهم بعد التدريب في قاعدة التنف إلى روسيا ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى.

وبحسب الوكالة، فإن الولايات المتحدة تختار لهذه الأغراض مقاتلين من الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" و"القاعدة".

وفي الصيف الماضي، نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مطلع بأن الولايات المتحدة كانت تجند مقاتلي "داعش" المحتجزين في السجون والمعسكرات التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا لإرسالهم إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال العدائية.

وأشار المصدر إلى أن الأكراد سلموا في ذلك الوقت للأمريكيين ما يقرب من 100 من قادة ومقاتلي "داعش" بمن فيهم أشخاص من الشيشان، لإعادة تدريبهم وإرسالهم إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي