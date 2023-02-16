وزير الصحة التركي ينجو بأعجوبة من كرة لهب ضخمة سقطت أمامه أثناء تفقده مواقع متضررة من الزلزال(فيديو)

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر وقوع انفجار وتطاير ألسنة اللهب أمام وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أثناء محادثة مع الأطباء في أحد المواقع المتضررة من الزلزال.

ويظهر وزير الصحة التركي وهو يقف إلى جانب مجموعة من الأطباء الذين يعملون في إحدى المناطق المتضررة من الزلزال، وفجأة تطايرت ألسنة اللهب، بحسب ما ظهر في الفيديو وكان ذلك نتيجة انفجار بالقرب من الوزير لم تتضح طبيعته.

المصدر: وسائل إعلام تركية