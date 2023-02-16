إسرائيل توافق على 3 إجراءات اقتصادية "طفيفة" للفلسطينيين

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن إسرائيل وافقت على 3 إجراءات اقتصادية طفيفة للفلسطينيين قبل حلول شهر رمضان في أواخر شهر مارس المقبل.

وقال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي للصحيفة إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي فوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتنفيذ الإجراءات الاقتصادية للفلسطينيين بعد محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضح أن الإجراء الأول سيكون "تنظيم" الرسوم عند معبر اللنبي الحدودي بين الضفة الغربية والأردن، حيث يستخدمه الفلسطينيون للسفر خارجيا على اعتبار أنهم ممنوعون من استخدام مطار بن غوريون ولا يتم السماح لهم ببناء مطار خاص بهم.

وردا على سؤال حول المقصود بكلمة "التنظيم"، رفض الدبلوماسي الخوض في التفاصيل.

وكانت الخطوة الثانية التي وافق عليها مجلس الوزراء الأمني هي تخفيض ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية مقابل الوقود الذي تنقله إلى رام الله.

كما وافق مجلس الوزراء الأمني على تحديث قائمة وزارة الاقتصاد للبضائع المسموح باستيرادها للفلسطينيين.

وتضغط الإدارات الأمريكية المتعاقبة على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لتحسين معيشة الفلسطينيين، بالنظر إلى أن عدم وجود كيان فلسطيني ذي سيادة يجبر اقتصاد رام الله على الاعتماد بشكل كبير على إسرائيل.

في زيارتهما الأخيرة، دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، المسؤولين الإسرائيليين إلى اتخاذ خطوات لخفض التوتر قبل شهر رمضان تحديدا.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"