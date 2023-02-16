"أن بي سي نيوز": مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران حول تبادل السجناء

أفادت شبكة "أن بي سي نيوز" الأمريكية يوم الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة وإيران تجريان مفاوضات غير مباشرة حول تبادل السجناء، بوساطة قطر والمملكة المتحدة.

وقالت المصادر إن المفاوضات أحرزت تقدما، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وتأتي هذه الأنباء رغم أن المفاوضات التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 متوقفة منذ أشهر، ورغم أن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة ضد طهران بزعم تسليمها طائرات مسيرة إلى روسيا.

ووفقا لثلاثة مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية، فإن الجانبين يناقشان معادلة تمت مناقشتها عام 2021، يمكن أن تشمل تبادل أسرى محتمل، وإطلاق سراح مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية في بنوك كوريا الجنوبية المحظورة حاليا بسبب العقوبات الأمريكية.

وستسمح الصيغة المقترحة لإيران بالوصول إلى الأموال ولكن فقط لشراء الغذاء أو الأدوية أو لأغراض إنسانية أخرى.

وقالت المصادر إن الجانبين يناقشان ترتيبات محتملة لكيفية تحويل الأموال المجمدة، مع احتمال أن تشرف دولة ثالثة مثل قطر على التحويل.

والتقى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وقال مصدر مطلع على المحادثات إن الوفد القطري "نقل خلال الاجتماع رسائل من الولايات المتحدة إلى الإيرانيين تضمنت نقاطا بشأن إطلاق سراح سجناء".

وفي مقابلة، أجراها عبد اللهيان مع إذاعة "أن بي أر" خلال الشهر الجاري، إن المناقشات جارية بشأن تبادل سجناء محتمل مع أطراف ثالثة تساعد في نقل الرسائل، مضيفا أن "المملكة المتحدة تمثل الولايات المتحدة في المحادثات".

وردا على سؤال حول المفاوضات غير المباشرة المحتملة، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، "لدينا طرق للتواصل مع إيران بشأن القضايا المثيرة للقلق، بما في ذلك قضية إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المحتجزين ظلما في إيران".

ورفض الإفصاح عن تفاصيل المفاوضات، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بتأمين حرية جميع المواطنين الأمريكيين الذين ما زالوا محتجزين بشكل غير قانوني في الخارج، ويواصلون العمل لإعادتهم إلى الوطن.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق، كما رفضت سفارة المملكة المتحدة في واشنطن التعليق.

المصدر: شبكة "أن بي سي نيوز" الأمريكية