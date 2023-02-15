الولايات المتحدة تعلن استئناف مشاريع مجلس القطب الشمالي دون مشاركة روسيا

أعلن مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، أن الولايات المتحدة قررت استئناف مشاريع مجلس القطب الشمالي بدون مشاركة روسيا.

واتهم شوليت روسيا باتخاذ إجراءات ألحقت أضرارا كبيرة بالتعاون العلمي الدولي في القطب الشمالي.

إقرأ المزيد

وقال إنه لا يتوقع تغييرا في سلوك روسيا في المستقبل المنظور.

وأضاف: "بالتكيف مع الحقائق الجديدة التي فرضتها علينا موسكو، سوف نستأنف مشاريع مجلس القطب الشمالي بدون مشاركة روسيا".

وتأسس مجلس القطب الشمالي عام 1996، بمبادرة من كندا، بهدف التعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة للمناطق القطبية. ويضم 7 دول لها أراض في القطب الشمالي: روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وآيسلاندا والنرويج وفنلندا والسويد.

المصدر: نوفوستي