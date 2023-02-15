إضراب موظفي الموانىء تنذر بشلّ حركة التجارة في فنلندا

في تحرك يهدّد بشلّ التجارة في فنلندا، بدأ عمال الموانئ إضرابا شبه كامل اليوم، بعد فشل المفاوضات حول زيادة الأجور في ظل غلاء المعيشة والطاقة على خلفية العقوبات ضد روسيا.

وقال المسؤول في نقابة عمال النقل، التي تمثل أكثر من 95 بالمئة من عمال الموانئ الفنلنديين، يوها أنتيلا، إنّ "الإضراب سيستمر حتى التوصل إلى اتفاق."

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وقد توقّعت نقابة أرباب العمل في الموانئ من جهتها "أضرارا كبيرة" بسبب التوقف عن العمل.

وقالت النقابة "الإضراب سيعطل النشاط في كل الموانئ الفنلندية، والتي تمثّل 90 بالمئة من التجارة الدولية لفنلندا، أو 280 مليون يورو في اليوم."

هذا وطالبت نقابة عمال النقل في الموانئ بزيادة كبيرة في الأجور لمواكبة التضخم الذي بلغ 9,1 بالمئة في ديسمبر، وأجرت مفاوضات مع أرباب العمل باءت بالفشل مساء الثلاثاء.

وقالت النقابة "تم رفض المقترحات لأنها لم تكن مناسبة على الإطلاق."، داعية إلى إضراب في قطاعي النقل البري والوقود، والذي يستمر حتى 21 فبراير. وأكدت أن الإضراب يشمل حوالى 9 آلاف موظف.

المصدر: أ ف ب