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"روس كوسموس" تنشر صورا فضائية لأحياء تركية قبل كارثة الزلزال وبعدها.. صورة

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AP
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نشرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" صورا من القمر الصناعي "كانوبوس-في" تظهر المباني التي دمرها الزلزال في مدينة أنطاكيا التركية.

وقالت الوكالة في بيانها: "صور القمر الصناعي "كانوبوس-في" توضح آثار الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا".

Роскосмос/Telegram

وأفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن 98٪ من المباني التي دمرها الزلازل، تم بناؤها قبل عام 1999.

وأكد معلومات وزارة التنمية التركية بأن حوالي 41 ألف مبنى في 10 مقاطعات منكوبة بالزلزال في تركيا مدمرة أو في حالة سيئة ويجب هدمها بسرعة.

المصدر: RT

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