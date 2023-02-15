الحكومة الإسرائيلية تعلن عن خطة لتعزيز الأمن في القدس

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطة لتعزيز الأمن في القدس، في أعقاب "سلسلة من الهجمات الفلسطينية المميتة"، وتتضمن تحصين الحافلات وتعزيز عناصر حرس الحدود.

وفي بيان مشترك، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبلدية القدس إن الخطة تتكون من نشر المزيد من قوات الأمن والشرطة، وتركيز الجهود الاستخباراتية والعملية، وتحسين "التعزيزات المدنية"، عبر إضافة تحصينات لجميع محطات الحافلات في القدس للحماية من هجمات الدهس.

وقال البيان إن جهود التعزيز ستبدأ على الفور مع تحديد 300 موقف للحافلات كأولوية قصوى، على أن تقوم البلدية لاحقا بتحصين 700 محطة إضافية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أنه سيتم تجنيد سريتين أو ثلاث من سرايا حرس الحدود الاحتياطية - حوالي 150-200 جندي - قريبا للمساعدة في القدس وربما بالقرب من قطاع غزة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"