تشاووش أوغلو يحصي عدد الدول التي قدمت مساعدات لتركيا في محنة الزلزال

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن 100 دولة قدمت المساعدة لبلاده عقب الزلزال المدمر الذي ضرب غرب البلاد فجر يوم الاثنين الماضي.

وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره البوسني إن "100 دولة قدمت المساعدة و76 دولة أرسلت فرق إنقاذ إلى تركيا".

وأفاد بأن "34 سفارة تقدم الدعم والمساعدة في مناطق الزلازل، ومؤسسات الدولة كافة تعمل على إيواء متضرري الزلازل جنوبي تركيا".

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أمس ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال جنوبي البلاد إلى 35 ألفا، و418 شخصا.

المصدر: TRT