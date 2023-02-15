مشرعون أمريكيون يطالبون بايدن بتقديم معلومات حول الأجسام الطائرة التي أسقطت

ذكر موقع axios أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين حضروا مؤتمرا سريا حول الأجسام الطائرة التي أسقطت خلال عطلة نهاية الأسبوع يأملون في الحصول على مزيد من المعلومات.

وأفاد الموقع الأمريكي بأن المشرعين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يطالبون إدارة الرئيس جو بايدن بمزيد من الشفافية بشأن هذه الحوادث، حيث قال العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إن بايدن يجب أن يخاطب الأمة بشأن العمليات.

وقال السناتور الجمهوري توم كوتون: "الأمريكيون قلقون ولديهم الحق في معرفة سبب توجيه الرئيس بايدن للإجراءات التي تم القيام بها خلال الأسبوع الماضي".

وقالت السناتور الديمقراطي مايك راوندز: "إنهم يحاولون تزويدنا بالمعلومات بأفضل ما في وسعهم، لكن ليس لديهم الكثير من البيانات الجديدة حتى الآن، ليقوموا بتزويدنا بالمعلومات التي تدعمها الحقائق الثابتة".

واقترح العديد من أعضاء مجلس الشيوخ أن هناك تغييرا في كيفية استجابة البنتاغون لهذه الأشياء بعد أن سمحوا لمنطاد التجسس الصيني بالتحليق عبر البر الرئيسي للولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر قبل إطلاقه فوق المحيط الأطلسي - وهو ما أثار انتقادات من الجمهوريين.

وقال العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الذين تحدثوا إلى "أكسيوس" إن الذين قدموا الإيجاز أشاروا إلى الأجسام الطائرة التي أسقطت على أنها UAPs، ولكن كان هناك بعض الخلاف حول ما إذا كان ذلك يعني "ظواهر جوية غير معروفة" أو "منصة جوية مجهولة الهوية".

وأفادوا بأنه سيكون هناك المزيد من المعلومات لمشاركتها مع الكونغرس بمجرد استعادة القطع.

المصدر: axios