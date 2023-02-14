الولايات المتحدة تعلن اعتراض 4 طائرات روسية قرب ألاسكا

أعلنت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية (نوراد) أنها "رصدت وتعقبت واعترضت 4 طائرات روسية"، دخلت نطاق الدفاع الجوي في ألاسكا في الـ13 من فبراير.

وقال القيادة الأمريكية في بيانها: "نوراد" رصدت وتعقبت واعترضت أربع طائرات روسية دخلت نطاق الدفاع الجوي في ألاسكا 13 فبراير".

وأضافت: "بقيت الطائرات الروسية في المجال الجوي الدولي ولم تخترق المجال الجوي الأمريكي أو كندا".

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وأضافت أن تحليق الطائرات الروسية في منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا تتم بشكل منتظم ولا تعتبر تهديدا أو استفزازا.

وتابعت "نوراد" توقعت هذا النشاط وكانت مستعدة له".

وشددت على أن طلعات الطائرات الروسية قرب ألاسكا "لا علاقة لها بالعمليات الأخيرة لـ"نوراد" أو نشاط الجيش الأمريكي على خلفية الأجسام الطائرة مجهولة الهوية في الأجواء الأمريكية والكندية.

المصدر: نوفوستي