قوات "فاغنر" تجلي المدنيين عن أرتيموفسك ليلا

أعلنت قوات "فاغنر" الروسية أنها تجلي المدنيين ليليّا عن كل منطقة تحررها من نازيي كييف في مدينة أرتيموفسك (باخموت)، الذين يمنعون المدنيين من المغادرة ويتخذونهم دروعا بشرية.

وأضاف: "كل ليلة تقريبا نخلي المدنيين، ونخرج الأطفال وكبار السن المختبئين في أقبية المباني"، حيث تمنعهم قوات كييف من الخروج للاحتفاظ بهم دروعا بشرية في المدينة.

وفرضت مجموعة "فاغنر" نفسها بتقدمها في أحياء مدينة أرتيومفسك (باخموت)، حيث تستميت قوات كييف للاحتفاظ بمواقعها، كما تستهدف مواقع الكتائب النازية الأوكرانية والمرتزقة على ثلاثة محاور.

وأعلنت السيطرة على مواقع استراتيجية كانت القوات الأوكرانية تتحصن بها، واستطاعت أسر عدد من المرتزقة الأجانب الخطرين والمطلوبين لروسيا.

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المصدر: نوفوستي