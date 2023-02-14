حصيلة جديدة مرشحة للارتفاع للضحايا الفلسطينيين في زلزال سوريا وتركيا

أعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني حمد الديك، أن حصيلة ضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا بلغت 99 شخصا حتى الآن.

وأكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، وفاة وانتشال جثمان المواطنة فاطمة عودة، وابنتها فاتن كرداسي، وابنها محمد كرداسي، وزوجته إسراء عودة، والمواطنة منى حبقزي من تحت الانقاض.

وسيتم دفنهم اليوم في انطاكيا، علما أنهم من سكان انطاكيا، وهم من فلسطينيي سوريا.

وأوضح السفير الديك أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في تركيا وسوريا.

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المصدر: RT