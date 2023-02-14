الاستخبارات النرويجية: السفن الروسية تبحر وعلى متنها أسلحة نووية

ذكرت وكالة المخابرات النرويجية (NIS) أن سفن الأسطول الشمالي الروسي ولأول مرة منذ 30 عاما، تتوجه نحو البحر، وعلى متنها أسلحة نووية تكتيكية.

ووفقا لتقرير الوكالة السنوي فإنه "في العهد السوفيتي كانت السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي تبحر بانتظام بأسلحة نووية تكتيكية، لكن لم تعرف مثل هذه الحالات منذ الحرب الباردة"، زاعما أنه بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، "ازدادت أهمية الأسلحة النووية بالنسبة لروسيا بشكل كبير".

وأشار التقرير إلى أن "الجزء المركزي من الإمكانات النووية يقع في غواصات الأسطول الشمالي والسفن السطحية"، مشددا على أن "الأسلحة النووية تشكل تهديدا خطيرا بشكل خاص في خيارات العمليات التي قد تشارك فيها منظمة الناتو".

المصدر: pledge times