إيران تعكف على تصميم قمر اصطناعي للتنبؤ بالزلازل

أعلن رئيس منظمة الأبحاث العلمية والصناعية الإيرانية حسن زمانيان، أن العمل جار في بلاده على تصميم قمر صناعي للتنبؤ بالزلازل سيحمل اسم "آيات".

وقال زمانيان يوم الأحد: "لقد تمكنا من صنع القمر الصناعي "مصباح" مع 5000 محطة طرفية، ولا تقتصر الأنشطة على صنع هذا القمر الصناعي".

وأضاف رئيس منظمة الأبحاث العلمية والصناعية الإيرانية: "إننا نعمل حاليا على صنع قمر اصطناعي باسم "آيات" للتنبؤ بالزلازل".

وتابع قائلا: "يبدو أن صنع قمر صناعي للتنبؤ بالزلازل أمر صعب، ولكن بدعم من وزير العلوم محمد علي زلفي كل، يزدهر العمل العلمي الذي يؤدي إلى حل المشكلات".

المصدر: وكالة "فارس" الإيرانية