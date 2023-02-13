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إيران تعكف على تصميم قمر اصطناعي للتنبؤ بالزلازل

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إيران تعكف على تصميم قمر اصطناعي للتنبؤ بالزلازل
AP
إيران تعكف على صنع قمر اصطناعي للتنبؤ بالزلازل
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أعلن رئيس منظمة الأبحاث العلمية والصناعية الإيرانية حسن زمانيان، أن العمل جار في بلاده على تصميم قمر صناعي للتنبؤ بالزلازل سيحمل اسم "آيات".

وقال زمانيان يوم الأحد: "لقد تمكنا من صنع القمر الصناعي "مصباح" مع 5000 محطة طرفية، ولا تقتصر الأنشطة على صنع هذا القمر الصناعي".

وأضاف رئيس منظمة الأبحاث العلمية والصناعية الإيرانية: "إننا نعمل حاليا على صنع قمر اصطناعي باسم "آيات" للتنبؤ بالزلازل".

وتابع قائلا: "يبدو أن صنع قمر صناعي للتنبؤ بالزلازل أمر صعب، ولكن بدعم من وزير العلوم محمد علي زلفي كل، يزدهر العمل العلمي الذي يؤدي إلى حل المشكلات".

المصدر: وكالة "فارس" الإيرانية

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