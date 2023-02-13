وأخيراً.. زيلينسكي ينجح في إجراء أول مكالمة هاتفية مع نظيره الفلبيني ماركوس

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، وذلك لأول مرة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وكتب زيلينسكي في صفحته على "تلغرام": "بحثنا مواصلة تعزيز التعاون بما في ذلك على المنصات الدولية".

وأكد أيضا أنه شكر ماركوس على دعمه لسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية.

وصرح القائم بالأعمال السفارة الأوكرانية لدى ماليزيا، دينيس ميخائليوك، في 11 يناير الماضي بأن الدبلوماسيين الأوكرانيين يحاولون منذ يونيو الماضي تنظيم محادثة هاتفية بين الرئيسين الفلبيني فرديناند ماركوس والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع وزارة الخارجية الفلبينية بواقع مرتين في الشهر، دون رد. وردا على ذلك انتقدت الخارجية الفلبينية الدبلوماسي الأوكراني لأنه طرح مثل هذه القضايا في الصحافة بشكل لا يتماشى مع الأعراف الدبلوماسية.

وبعد ذلك اعتذر الدبلوماسي الأوكراني عما قاله بشأن ترتيب محادثة هاتفية بين زيلينسكي وماركوس، مشيرا إلى علاقات الصداقة الجيدة بين البلدين. من جانبه رفض الرئيس الفلبيني أنه تجاهل الدعوات المستمرة لكييف لإجراء محادثة هاتفية مع زيلينسكي. وقال إن بلاده تعبر عن دعمها لكييف وستؤيد كل الجهود الهادفة إلى إحلال السلام بين أوكرانيا وروسيا.

المصدر: تاس