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قديروف: يجب بسط السيطرة على أوديسا وخاركوف لضمان أمن روسيا

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قديروف: يجب بسط السيطرة على أوديسا وخاركوف لضمان أمن روسيا
Sputnik
رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف
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عبر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن اعتقاده بأن بسط السيطرة على مدينتي أوديسا وخاركوف يمكن أن يضمن أمن روسيا.

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وقال قديروف في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" في قناة "روسيا-1": "سننهي نحن، بالرغم من أن البعض يقول إن الأمر سيستغرق عاما أو عامين أو 3 أعوام، لكنني أعتقد أنه بحلول نهاية العام الجاري سنكمل المهام المحددة بنسبة 100%. وأقل شيء يجب علينا عمله هو أن نبسط سيطرتنا على أوديسا وخاركوف وبهذه الطريقة ضمان أمن دولتنا".

وأضاف أن نحو 200 عسكري جديد يتجهون إلى الجبهة من الشيشان كل أسبوع.

وأوضح: "نقاتل من أجل أن نعيش بسلام وآلا نتعرض للقتل وإطلاق النار. يجب علينا جميعا أن نعمل في هذا الاتجاه اليوم. أسبوعيا نرسل 200 شخص وهذا الأمر ليس سهلا. إنهم يصلون من جميع أنحاء روسيا ونحن ندربهم ونعطيهم ملابس كاملة وأحذية وسترات واقية من الرصاص وخوذات، نقدم كل ما هو ضروري لهم".

المصدر: تاس

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