باريس: جمدنا أموال رجال أعمال روس ولكن لا يمكننا مصادرتها الآن

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، أن فرنسا جمدت 1.3 مليار يورو في حسابات رجال أعمال روس، لكن مصادرتها مستحيلة دون قرار من المحكمة.

وقالت ليجيندر: "تم حظر 1.3 مليار يورو تخص الأوليغارشيون الروس في فرنسا اليوم. ولكن لا يمكننا مصادرة هذه الأموال حتى يصدر قرار قضائي مماثل".

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وأضافت أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحويل هذه الأموال إلى أوكرانيا.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يعد الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، ويعتبر استخدام الأصول الروسية لإعادة بناء أوكرانيا أمرا "عادلا" و"قانونيا".

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن الدائرة القانونية في الاتحاد الأوروبي عاجزة عن تحديد موقع 86٪ من الأموال الروسية المجمدة، لتحويلها إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي